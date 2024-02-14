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В Пермском крае простятся с земляком, погибшим в СВО семь месяцев назад

Прощание с 52-летним жителем Кудымкарского округа Юрием Отиновым пройдет 15 февраля.
Источник: Комсомольская правда

В Кудымкарском округе проводят в последний путь погибшего в ходе проведения спецоперации 52-летнего земляка Отинова Юрия Ивановича.

Юрий Отинов родился 17 июля 1971 года в селе Белоево Кудымкарского района Пермской области. В 2023 году он отправился в зону проведения СВО добровольцем, принимал участие в спецоперации в составе штурмового взвода.

Юрий Отинов выполнил свой воинский и гражданский долг до конца, погиб при выполнении боевой задачи почти семь месяцев назад — 25 июля 2023 года.

Прощание с Отиновым Юрием Ивановичем состоится 15 февраля с 12:00 в Белоевском СКДЦ на ул. Комсомольской, 13.

Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего в СВО земляка.