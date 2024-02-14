Уфимка взыскала с поликлиники 1 млн рублей за гибель ребенка

Как пояснила истец в суде, в марте 2022 года на шестой неделе беременности она встала на учет в женскую консультацию при поликлинике. По ее мнению, ей несвоевременно поставили диагноз и не было проведено лечение, в результате чего у плода появилась гипоксия и при преждевременным родах он погиб. Пострадавшая просила взыскать с ответчика 6 млн руб.



В суде представитель поликлиники назвала сумму иска «значительно завышенной».



Удовлетворяя заявление частично, Татьяна Турьянова учла, что несмотря на отсутствие причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью плода, имелись недостатки по оказанию медицинской помощи. Так, суд выявил бездействие медперсонала по надлежащему оформлению медицинской документации и своевременному назначению обследования и лечения.



Поликлиника подала апелляционную жалобу.