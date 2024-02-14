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Уфимка взыскала с поликлиники 1 млн рублей за гибель ребенка

Судья Советского райсуда Уфы Татьяна Турьянова взыскала с поликлиники № 50 в пользу уфимки компенсацию морального вреда за некачественную медицинскую помощь в размере 1 млн руб., следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Как пояснила истец в суде, в марте 2022 года на шестой неделе беременности она встала на учет в женскую консультацию при поликлинике. По ее мнению, ей несвоевременно поставили диагноз и не было проведено лечение, в результате чего у плода появилась гипоксия и при преждевременным родах он погиб. Пострадавшая просила взыскать с ответчика 6 млн руб.

В суде представитель поликлиники назвала сумму иска «значительно завышенной».

Удовлетворяя заявление частично, Татьяна Турьянова учла, что несмотря на отсутствие причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью плода, имелись недостатки по оказанию медицинской помощи. Так, суд выявил бездействие медперсонала по надлежащему оформлению медицинской документации и своевременному назначению обследования и лечения.

Поликлиника подала апелляционную жалобу.