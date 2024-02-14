Уралец, сбивший на снегоходе человека, получил 7 лет колонии

Сегодня, 14 февраля, Верхнепышминский городской суд вынес ему свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина признан виновным по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Уральцу назначено 7 лет в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.