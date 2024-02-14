МВД: Ежедневно мошенники похищают у челябинцев по 7−8 млн рублей

Такие данные прозвучали на заседании Комитета по налогам, банкам, финансам регионального Союза промышленников и предпринимателей.
«Согласно заявлениям потерпевших, в 2018 году в Челябинской области финансовый ущерб составил 176 млн рублей, в 2022-м — 1,3 млрд, в 2023-м — 2,8 млрд рублей. Получается, что ежедневно южноуральцы перечисляют по 7−8 млн мошенникам», — говорится в комментарии.
Среди самых действенных механизмов борьбы с киберпреступностью может стать социальная реклама, которая должна выработать у граждан автоматическую реакцию блокировать разговор с мошенниками.
Также заместитель начальника УБК ГУ МВД России по Челябинской области Раушания Родионова высказала идею создать волонтерскую организацию психологов, которые бы останавливали граждан от перевода денег или продажи квартир в тот момент, когда они находятся под воздействием преступников. Ее слова приводит пресс-служба СПП.
Управляющий Отделения по Челябинской области Уральского ГУ Банка России Елена Федина подчеркнула, что одним из основных и главных барьеров на пути преступников являются защитные системы кредитных организаций, результативность которых, по оценкам ЦБ, достигает 98%.
Согласно опубликованной Банком России статистике, в 2023 году объем хищений вырос на 11,5% в сравнении с 2022-м и достиг 15,8 млрд рублей. При этом российские банки смогли спасти 5,8 трлн рублей, которые мошенники пытались украсть у клиентов банков — граждан и компаний. Мошенникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году).
Федина также отметила, что основная часть преступлений совершается путем социальной инженерии, граждане добровольно переводят мошенникам как личные, так и кредитные средства. Причем мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана.