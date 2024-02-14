МВД: Ежедневно мошенники похищают у челябинцев по 7−8 млн рублей

Согласно опубликованной Банком России статистике, в 2023 году объем хищений вырос на 11,5% в сравнении с 2022-м и достиг 15,8 млрд рублей. При этом российские банки смогли спасти 5,8 трлн рублей, которые мошенники пытались украсть у клиентов банков — граждан и компаний. Мошенникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году).