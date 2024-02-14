Суд в Первоуральске арестовал главу «Водоканала» Сергея Матафонова за взятку

Он пробудет в СИЗО до 13 апреля. Адвокат Сергея Матафонова заявила, что в материалах дела не указана сумма взятки.



На заседании, где суд принимал решение о мере пресечения, выяснилось, что показания на Сергея Матафонова дали двое свидетелей. Один из них Владислав Маслюк, который, по данным kartoteka.ru, занимается санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.



На заседании прокурор сообщил, что Сергей Матафонов может скрыться в связи с тем, что у него есть действующий заграничный паспорт, а также повлиять на ход следствия, так как ранее, по данным следователя, оказывал влияние на лиц, которые проходят по данному уголовному делу.



Сергей Матафонов просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. «Я ни от кого скрываться не намерен. Моей основной функцией на “Водоканале” было обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения, проведение ремонтных работ, устранение аварий и инцидентов», — рассказал Сергей Матафонов. Он добавил, что не понимает, в чем его обвиняют. Его родственники рассказали, что узнали о задержании Сергея Матафонова из СМИ. «Он спокойно ушел на рабочее совещание, и на тебе, увезли», — поделились родственники.



Напомним, задержание временно исполняющего обязанности директора «Водоканала» Сергея Матафонова произошло во время совещания в прокуратуре, посвященного проблемам ЖКХ. На видео, снятом местной телекомпанией «Интерра ТВ», видно, как в помещение зашли люди в форме с автоматами. Один из них сообщил Сергею Матафонову о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Затем двое оперативников скрутили главу «Водоканала» и вывели из помещения.



Сергей Матафонов был назначен на должность и.о. директора «Водоканала» 6 февраля, до этого он занимал должность заместителя директора предприятия. Он сменил Артура Гузаирова, которого по решению мэра Первоуральска Игоря Кабца отстранили от должности из-за крупных аварий в городской системе водоснабжения.