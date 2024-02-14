Украинский БПЛА упал в Воронежской области вдали от населенных пунктов

Информация о возможной цели украинского беспилотника, обнаруженного и уничтоженного ночью в Воронежской области, которая распространяется сейчас в ряде telegram-каналов, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона в среду, 14 февраля.
Остатки БПЛА были обнаружены вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов.
— Вероятный маршрут подобных летательных аппаратов могут определить только военные специалисты. Все иные догадки некорректны. Призываем не вводить в заблуждение граждан, — подчеркнули в правительстве Воронежской области.
РИА «Воронеж» сообщало, что дежурные средства ПВО ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в ночь на 14 февраля. Последствий на земле нет.
Вскоре после публикации официальных сообщений в tg-каналах начали распространять информацию якобы ВСУ могли пытаться атаковать нефтехранилище беспилотником UJ-22 Airborne, запущенным с севера Сумской области Украины.