Украинский БПЛА упал в Воронежской области вдали от населенных пунктов

Информация о возможной цели украинского беспилотника, обнаруженного и уничтоженного ночью в Воронежской области, которая распространяется сейчас в ряде telegram-каналов, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона в среду, 14 февраля.