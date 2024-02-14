Под Новосибирском в массовом ДТП погиб один водитель

«14 февраля около 16 часов 23-летний водитель, управляя автомобилем “Тойота Дюна” двигался по автодороге Р-256 “Чуйский тракт” со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. По предварительной информации, на 112 км трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем “Изудзу Форвард”, который двигался со стороны города Новосибирска», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.