«Водитель автобуса, доставлявшего детей домой в пос. Паньшино, не справился с управлением и съехал в кювет», — говорится в сообщении.
В момент происшествия в транспортном средстве находились девять учащихся средней школы села Августовка Большечерниговского района. Никто не погиб и не пострадал.
Дети доставлены домой к родителям. Районная прокуратура начала проверку.
Георгий Портнов.
В Самарской области опрокинулся школьный автобус с детьми
ДТП с участием школьного автобуса произошло в Самарской области днем в среду, 14 февраля. Происшествие случилось в 13:00 (MSK+1). Об этом сообщает прокуратура.
«Водитель автобуса, доставлявшего детей домой в пос. Паньшино, не справился с управлением и съехал в кювет», — говорится в сообщении.