В Самарской области опрокинулся школьный автобус с детьми

«Водитель автобуса, доставлявшего детей домой в пос. Паньшино, не справился с управлением и съехал в кювет», — говорится в сообщении.



В момент происшествия в транспортном средстве находились девять учащихся средней школы села Августовка Большечерниговского района. Никто не погиб и не пострадал.



Дети доставлены домой к родителям. Районная прокуратура начала проверку.



Георгий Портнов.