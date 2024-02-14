В Нижнем Новгороде задержали члена «Штаба Навального»*

В Нижнем Новгороде задержали сторонника «Штабов Навального»* Михаила Шарыгина 13 февраля. Видео задержания оказалось в распоряжении редакции сайта pravda-nn.ru.
Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники нижегородских УФСБ и ГУ МВД России. Как сообщается, он вовлекал нижегородцев в деятельность экстремисткой организации «в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента России». При этом указания ему давали руководители «антироссийских центров из-за рубежа».
В отношении Шарыгина возбудили уголовное дело. У него дома провели обыски, в рамках которых обнаружили экстремистскую символику движений ФБК** и «Штаба Навального»*, а также более 10 тысяч долларов США.
Ранее нижегородца уже судили за призы к терроризму и организацию протестов в Нижегородской области.
* «Штаб Навального» признан экстремисткой организацией, его деятельность запрещена в России.
**ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.