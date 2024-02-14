У побережья Ялты спасли женщину

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В Ялте в 300 метрах от берега спасли женщину. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Утром в среду поступило сообщение, что на Массандровском пляже требуется помощь спасателей. Женщина, по словам очевидцев, ушла плавать в море и уже 40 минут не возвращалась на берег.
«На место происшествия были оперативно направлены сотрудники ГИМС и водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, где нашли пострадавшую в 300 метрах от берега», — сказано в сообщении МЧС.
Эвакуация на пляж прошла успешно, медики «скорой» оказали необходимую помощь, уточнили в ведомстве.
В среду в крымском главке МЧС предупредили, что в ближайшие два дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, объявлено штормовое предупреждение.
В начале февраля льдину с подростками унесло от берега в Таганрогском заливе Азовского моря. Молодые люди решили прогуляться по льду, но не учли погодных условий. В результате льдину отнесло от берега на 100 метров.
15 января труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи.