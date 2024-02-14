В Коканде за угон машины задержаны два брата

По сообщению пресс-службы УВД Ферганской области, 7 января текущего года в органы внутренних дел обратился житель Коканда и сообщил, что двое граждан, которые являются друг другу братьями, угнали его автомобиль «Nexia-2».
Через 4 дня, в доме подозреваемых при попытке задержания сотрудникам ОВД было оказано активное сопротивление. Братья и их родственники сопротивлялись задержанию с помощью посторонних предметов, которые можно расценивать как холодное оружие.
Кроме того, злоумышленники закидали камнями и повредили угнанный автомобиль «Nexia-2», который находился у них.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 219 «Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг» и части 2 статьи 267 «Угон транспортного средства» Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.