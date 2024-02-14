ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой

«Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — рассказал он.
Лиховой добавил, что в Авдеевке уже несколько дней идут уличные бои, ВСУ пытаются удерживать город.
В среду новый главком ВСУ Александр Сырский признал «чрезвычайно сложной» обстановку под Авдеевкой. Он отметил, что российская сторона «имеет численное преимущество в личном составе».
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.