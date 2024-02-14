В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен

«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела», — сказал Рогов.
По его словам, украинское командование отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже были взяты и находились под контролем российских военных.
«Солдат противника подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались», — подчеркнул Рогов.
С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным «Горец», украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.