Маньяк в сломанных очках: ровно 30 лет назад был казнен душегуб Андрей Чикатило

Андрей Чикатило, на первый взгляд, не представлял опасности. Он выглядел как невзрачный добропорядочный советский гражданин, серая личность в сломанных очках на резинке. Работал учителем, интересовался политикой, был интеллигентным, любил читать газеты и журнал «Коммунист», привлекал внимание женского пола. Этот образ стал одной из тонких масок, которые он надевал для совершения своих жестоких преступлений, пока к делу не подключился психиатр Александр Бухановский.