Маньяк в сломанных очках: ровно 30 лет назад был казнен душегуб Андрей Чикатило

Андрей Чикатило, на первый взгляд, не представлял опасности. Он выглядел как невзрачный добропорядочный советский гражданин, серая личность в сломанных очках на резинке. Работал учителем, интересовался политикой, был интеллигентным, любил читать газеты и журнал «Коммунист», привлекал внимание женского пола. Этот образ стал одной из тонких масок, которые он надевал для совершения своих жестоких преступлений, пока к делу не подключился психиатр Александр Бухановский.
Бухановский раскрыл истинное лицо Чикатило и сумел добиться его откровенности, чего не удалось ни следователям, ни оперативникам. Именно он сразу выдвинул мнение о том, что преступник — человек среднестатистический и ничем не примечательный.
Перед казнью Чикатило был спокоен, заботился о здоровье, делал зарядку в камере смертников, питался с аппетитом и даже написал письмо президенту Борису Ельцину с неизменным рефреном: «Прошу Вас оставить мне жизнь».
Интересно, что Бухановский пытался получить мозг Чикатило для исследования, однако ему отказали, так как маньяка тогда казнили выстрелом в затылок.
Свое первое убийство маньяк совершил в 1978 году в городе Шахты. Суд исключил это происшествие из списка дел Чикатило ввиду отсутствия доказательств.
Чикатило задержали 14 сентября 1984 года на Центральном рынке в Ростове-на-Дону со странным содержимым портфеля: грязное полотенце, кухонный нож, банка вазелина, мыло, веревка. Кроме того, в портфеле было найдено удостоверение внештатного сотрудника милиции. Объяснил он это тем, что вазелин ему нужен для бритья, а ножом он разрезает веревки.
Его отпустили из-за того, что образцы его биоматериалов не совпали с ранее найденными на месте преступления. На основании этого был сделан вывод о непричастности Чикатило к убийствам. По одной из версии, судебно-медицинский эксперт тогда допустил ошибку в анализе крове маньяка.
Кроме того, серийный убийца следил за ходом расследования своего дела, маньяк вместе с милицией искал самого себя, патрулировал электрички, критиковал ориентировки на себя.
«Ориентировки у милиции смешные. По ним можно задерживать каждого третьего. В шляпе и очках — это что, особые приметы? Я вот тоже в шляпе и очках. И что?» — вспоминает бывший сотрудник МВД Станислав Щепетков в разговоре с «Комсомольской Правдой».
Как известно, суд признал Чикатило виновным в 52 убийствах. Но некоторые считают, что это было далеко не все. На одном из заседаний судья Акубжанов спросил подсудимого, сколько убийств он совершил.
«Я не помню точно — может, пятьдесят, может, семьдесят, а может, сто», — сказал равнодушно маньяк.
Так это или нет, теперь уже трудно установить. Преступник унес свою тайну в могилу.