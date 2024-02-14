Снегоход с людьми провалился под лед на озере в Борском округе

Снегоход провалился под лед на озере Спасское у н. п. Неклюдово г. о. г. Бор 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
В тот момент на транспортном средстве находилось два человека.
К месту происшествия выдвинулись спасатели. К счастью, люди не пострадали. Сотрудники МЧС помогли им эвакуироваться на берег.
«Выезд и стоянка механических средств вне зоны ледовых переправ запрещается», — отметили в МЧС.
Нарушение данных правил возможен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.