Фигуранта дела о пожаре в Сосьве Мамедова освободили из СИЗО

Напомним, что за Газанфара Мамедова стоят горой сами жители Сосьвы, утверждая, что давно знают его семью. Они также обращают внимание на то, что только Мамедова посадили в СИЗО, пока другие фигуранты дела, которые реально имеют связи и могут скрыться, сидят дома под подпиской о невыезде.