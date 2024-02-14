Фигуранта дела о пожаре в Сосьве Мамедова освободили из СИЗО

Как передает корреспондент Накануне.RU из суда, Мамедову изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Сегодня его должны отпустить из СИЗО. Защитник Мамедова заявил, что попробует забрать его из изолятора.
Напомним, что за Газанфара Мамедова стоят горой сами жители Сосьвы, утверждая, что давно знают его семью. Они также обращают внимание на то, что только Мамедова посадили в СИЗО, пока другие фигуранты дела, которые реально имеют связи и могут скрыться, сидят дома под подпиской о невыезде.
Недавно сообщалось, что управляющему пилорамой Мамедову, обвиняемому в пожаре в Сосьве, хотят продлить арест до одного года. Как пояснял его адвокат Алексей Зорин, это требуется для проведения многочисленных экспертиз.