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В Воронеже силовики оцепили школу № 43 из-за бесхозного объекта

Образовательный процесс не приостанавливался.

В Воронеже в среду, 14 февраля, около 13:50 силовики оцепили территорию возле школы № 43 (улица Генерала Лизюкова, 26). Об этом очевидцы произошедшего сообщили в социальных сетях.

В городском управлении образования и молодежной политики рассказали, что на территории школы был обнаружен бесхозный объект. Администрация учреждения действовала по инструкции и вызвала на место правоохранительные органы.

Образовательный процесс не приостанавливался.

В ноябре 2023 года РИА «Воронеж» сообщало, что школу № 74 на улице Переверткина эвакуировали из-за подозрительного предмета, похожего на гранату.

образование