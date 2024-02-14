В Воронеже силовики оцепили школу № 43 из-за бесхозного объекта

В Воронеже в среду, 14 февраля, около 13:50 силовики оцепили территорию возле школы № 43 (улица Генерала Лизюкова, 26). Об этом очевидцы произошедшего сообщили в социальных сетях.
В городском управлении образования и молодежной политики рассказали, что на территории школы был обнаружен бесхозный объект. Администрация учреждения действовала по инструкции и вызвала на место правоохранительные органы.
Образовательный процесс не приостанавливался.
В ноябре 2023 года РИА «Воронеж» сообщало, что школу № 74 на улице Переверткина эвакуировали из-за подозрительного предмета, похожего на гранату.