В Воронежской области санитарные врачи сняли с продажи 1,4 тонны мяса

Нарушений обнаружили немало. Среди них неправильные условия хранения и продажи, неправильное товарное соседство, отсутствие документов на продукцию, несоблюдение норм личной гигиены работниками торговли, а также режима мойки, санобработки и дезинфекции инвентаря. Кроме того, в 13 пробах мяса при проверках организаций торговли и общепита обнаружили опасные бактерии.