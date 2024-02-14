В Воронежской области санитарные врачи сняли с продажи 1,4 тонны мяса

Санитарные врачи подвели итоги 2023 года по проверкам качества мясной продукции. За это время сняли с продажи 110 ее партий общей массой 1,447 тонны.
Нарушений обнаружили немало. Среди них неправильные условия хранения и продажи, неправильное товарное соседство, отсутствие документов на продукцию, несоблюдение норм личной гигиены работниками торговли, а также режима мойки, санобработки и дезинфекции инвентаря. Кроме того, в 13 пробах мяса при проверках организаций торговли и общепита обнаружили опасные бактерии.
Всего в 2023 году на нарушителей норм санитарной безопасности при продаже мяса наложили 47 штрафов на 426 тысяч рублей.