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В Воронежской области санитарные врачи сняли с продажи 1,4 тонны мяса

В 2023 году за различные нарушения специалисты Роспотребнадзора изъяли 110 партий мяса.
Источник: Комсомольская правда

Санитарные врачи подвели итоги 2023 года по проверкам качества мясной продукции. За это время сняли с продажи 110 ее партий общей массой 1,447 тонны.

Нарушений обнаружили немало. Среди них неправильные условия хранения и продажи, неправильное товарное соседство, отсутствие документов на продукцию, несоблюдение норм личной гигиены работниками торговли, а также режима мойки, санобработки и дезинфекции инвентаря. Кроме того, в 13 пробах мяса при проверках организаций торговли и общепита обнаружили опасные бактерии.

Всего в 2023 году на нарушителей норм санитарной безопасности при продаже мяса наложили 47 штрафов на 426 тысяч рублей.

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