Пенсионерка умерла в бассейне фитнес-клуба в Петербурге

Пожилая жительница Петербурга умерла в бассейне фитнес-клуба на улице Кораблестроителей в Петербурге. Сначала 77-летняя женщина спокойно купалась, как вдруг ей стало плохо. Горожанке вызвали скорую помощь, однако медики не смогли ей помочь. Было предположение, что трагедия случилась из-за инфаркта миокарда. После экспертизы эта версия подтвердилась. Об этом пишет «Мойка78».
— Труп женщины после случившегося увезли в морг. Накануне оттуда пришла информация, что у горожанки в бассейне произошел острый инфаркт миокарда, после чего она захлебнулась водой, — сообщил источник.
Ранее spb.kp.ru писал, что труп мужчины нашли в парке «Героев-пожарных» в Колпино. Тело лежало на льду пруда, в 70 метрах от берега. При осмотре внешних признаков насильственной гибели обнаружено не было. Тело направили в морг, где специалисты установят причину смерти.