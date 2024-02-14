Пенсионерка умерла в бассейне фитнес-клуба в Петербурге

Пожилая жительница Петербурга умерла в бассейне фитнес-клуба на улице Кораблестроителей в Петербурге. Сначала 77-летняя женщина спокойно купалась, как вдруг ей стало плохо. Горожанке вызвали скорую помощь, однако медики не смогли ей помочь. Было предположение, что трагедия случилась из-за инфаркта миокарда. После экспертизы эта версия подтвердилась. Об этом пишет «Мойка78».