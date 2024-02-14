Больше 30 дворов подтопило в станице Грушевской Ростовской области

В Грушевском сельском поселении Ростовской области подтопило подвалы домов, 31 двор частных домовладений, 25 огородов, а также детскую и спортивную площадки на улицах Заречной и Зеленой. Об этом проинформировали областные власти.
— Вода начала прибывать из-за обильных осадков, подъема грунтовых и разлива рек Тузлов и Грушевка. Русла водоемов уже проверили, заторов искусственного характера нет. Установлены посты гидрологического наблюдения, — рассказали журналистам.
По данным властей, в связи с подтоплением режим ЧС ввели в станице Грушевской и хуторе Веселый. В ДК станицы Грушевской (Советская, 251 «А») уже развернули пункт временного размещения. Просьб об эвакуации от людей, по последним данным, не поступало.
Сейчас последствия подъема воды ликвидируют спасатели Аксайского района и Южного пожарно-спасательного отряда, задействованы силы местных властей. Воду откачивают с приусадебных участков, из подвалов, а также из цокольного этажа Грушевской средней школы. Кроме того, на пяти улицах станицы Грушевской уложили трубы, создав дренажные каналы.