Больше 30 дворов подтопило в станице Грушевской Ростовской области

По данным властей, в связи с подтоплением режим ЧС ввели в станице Грушевской и хуторе Веселый. В ДК станицы Грушевской (Советская, 251 «А») уже развернули пункт временного размещения. Просьб об эвакуации от людей, по последним данным, не поступало.