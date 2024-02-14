Большая кровать и телевизор: в новосибирских колониях показали комнаты для свиданий

День всех влюблённых в колониях никогда не отмечают. Однако браки в местах не столь отдалённых заключают ежегодно. Молодожёнам предоставляются и длительные свидания.
«В учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области за 2023 год было зарегистрировано свыше 80 браков, — рассказал Сиб.фм руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Огуля. — При отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака, руководство исправительной колонии оказывает содействие в формировании новой ячейки общества».
Церемония бракосочетания обычно проходит в отдельном помещении, предоставляются и номера для длительных свиданий. Их можно назвать своеобразным «медовым месяцем».
«Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории исправительного учреждения, — поясняет Олег Огуля. — Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а с разрешения начальника исправительного учреждения — с иными лицами».
Номера, куда в том числе заселяют молодожёнов, представляют собой общежитие с общей кухней и отдельными номерами.