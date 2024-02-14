СК назвал причину гибели машиниста на шахте в Кушве

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как уже предварительно установлено, мужчине была причинена сочетанная травма, которая стала причиной его смерти на месте происшествия.