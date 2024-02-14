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В пожаре на шиномонтаже в Актау пострадали узбекистанцы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В шиномонтажном цехе в казахском городе Актау произошел пожар, при котором серьезно пострадало двое граждан Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на агентство Kazinform.
Источник: Podrobno.uz

Прибывшая на место происшествия «скорая помощь» оказала первую помощь пострадавшим узбекистанцам, получившим при пожаре термические ожоги, и доставила их в реанимацию. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

«Полная картина будет известна после принятия соответствующих мер», — сообщила пресс-служба Мангистауской областной больницы.

Возгорание автомобильных шин на площади 42 квадратных метра шиномонтажного цеха произошло в 21.40 часов 13 февраля. Пожар был ликвидирован спасателями в 22:04 часа.

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