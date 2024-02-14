В пожаре на шиномонтаже в Актау пострадали узбекистанцы

Прибывшая на место происшествия «скорая помощь» оказала первую помощь пострадавшим узбекистанцам, получившим при пожаре термические ожоги, и доставила их в реанимацию. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
«Полная картина будет известна после принятия соответствующих мер», — сообщила пресс-служба Мангистауской областной больницы.
Возгорание автомобильных шин на площади 42 квадратных метра шиномонтажного цеха произошло в 21.40 часов 13 февраля. Пожар был ликвидирован спасателями в 22:04 часа.