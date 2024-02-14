Лидер омской чеченской диаспоры Джабраилов арестован по делу о рэкете

По ходатайству гособвинения вчера в Куйбышевском райсуде арестован зампред Чечено-Ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов. Это уже второй его арест по уголовному делу, которое возбуждено осенью 2022 года по заявлению крупного фермера.
Тогда Джабраилова и подельников задержал спецназ, но вскоре 68-летний глава чеченской диаспоры был отпущен под домашний арест. Его и подельников обвиняют в групповом вымогательстве в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч.3 ст. 163 УК РФ) и покушении на поджог (ч.3 ст. 30 — ч.2 ст. 167 УК РФ).
Джабраилов, будучи под домашним арестом, запросто съездил в Чечню — за это нарушение его и поместили в СИЗО.