Лидер омской чеченской диаспоры Джабраилов арестован по делу о рэкете

Тогда Джабраилова и подельников задержал спецназ, но вскоре 68-летний глава чеченской диаспоры был отпущен под домашний арест. Его и подельников обвиняют в групповом вымогательстве в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч.3 ст. 163 УК РФ) и покушении на поджог (ч.3 ст. 30 — ч.2 ст. 167 УК РФ).