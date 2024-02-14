Под Воронежем мужчина упал головой вниз с цистерны и погиб

В Семилукском районе на предприятии 63-летний водитель упал головой вниз с цистерны и погиб, сообщили в Государственной трудовой инспекции.
ЧП случилось 10 февраля. Мужчина приехал на мойку масловоза и, не дождавшись мойщика, сам залез на цистерну. Не удержавшись, он упал вниз головой. Работник предприятия скончался на месте от полученных травм.
«Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством Государственной инспекции труда в Воронежской области», — подчеркнули в ведомстве.