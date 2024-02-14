В Татарстанской митрополии объяснили, за что иерея Виталия Беляева лишили священного сана

«Изначально он был дважды запрещен в служении. Сначала, на основании его своевольных поездок поступили жалобы, он был запрещен в служении дисциплинарной комиссией на полгода. Ему дали возможность исправиться и продемонстрировать свое стремление к исправлению не на словах, но на деле. Но в это время вскрылись другие обстоятельства, которые пришлось разбирать суду», — рассказали в Епархиальном церковном суде Казанской епархии Русской Православной Церкви.