На жителя Иркутской области завели уголовное дело после поджога школы

Ночью 12 февраля в Братске загорелась школа № 6. Возгорание заметил сторож и вызвал экстренные службы. Огонь повредил фасад здания на площади 5 квадратных метров. По видеозаписи полиция установила, что причиной пожара стал поджог. Во вторник в Братске был задержан 39-летний местный житель, который признался, что совершил поджог под воздействием алкоголя и наркотических веществ.