На жителя Иркутской области завели уголовное дело после поджога школы

ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. По факту поджога школы в Братске заведено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ночью 12 февраля в Братске загорелась школа № 6. Возгорание заметил сторож и вызвал экстренные службы. Огонь повредил фасад здания на площади 5 квадратных метров. По видеозаписи полиция установила, что причиной пожара стал поджог. Во вторник в Братске был задержан 39-летний местный житель, который признался, что совершил поджог под воздействием алкоголя и наркотических веществ.
«В отношении жителя города Братска Иркутской области, который под воздействием запрещенных препаратов поджег здание школы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ», — написала Волк.
Следователи устанавливают мотивы преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой.