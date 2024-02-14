Крупный пожар произошел в банном комплексе в Алматы: появилось видео

Как сообщили в ДЧС, 14 февраля в 18:00 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу на сообщение о возгорании банного комплекса на улице Оспанова. До места ЧП пришлось добираться в «час пик», также препятствие в пути следования пожарной технике составлял автомобильный затор, отметили в ДЧС.