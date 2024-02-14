ВС РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери противника составили «до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс “Стрела-10”, а также гаубица Д-30».