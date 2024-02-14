ВС РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Противник потерял до 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.