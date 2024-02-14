Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и “Ольха”. Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Кременная Луганской народной республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области», — говорится в сообщении.