Мощный ветер опрокинул остановку в Омске

Сильный ветер опрокинул остановку на ул. Орджоникидзе, у Метромоста — сообщает паблик «Омск ВК». В подтверждение автор поста снял видео:
«Хорошо, что не убило никого. Не обнаружил, чем она была закреплена».
В мэрии Омска заявили, что павильон на этой остановке смонтирован подрядчиками в рамках ремонта дороги. Бригада УДХБ уже выехала для ремонта и закрепления павильона. При этом не оговаривается, как будут проверяться обстоятельства происшедшего. Ведь то, что не пострадали люди — чистое везение.
Если павильон будет срочно установлен, получится ли узнать причину падения конструкции, которая должна быть надежно закреплена?