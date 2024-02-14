Мощный ветер опрокинул остановку в Омске

В мэрии Омска заявили, что павильон на этой остановке смонтирован подрядчиками в рамках ремонта дороги. Бригада УДХБ уже выехала для ремонта и закрепления павильона. При этом не оговаривается, как будут проверяться обстоятельства происшедшего. Ведь то, что не пострадали люди — чистое везение.