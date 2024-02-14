Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Потери противника составили:

  • до 360 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • шесть танков;
  • пять боевых машин пехоты;
  • 20 автомобилей;
  • зенитный ракетный комплекс «Стрела-10»;
  • две гаубицы «Мста-Б»;
  • два орудия Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • три артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубица FH70 производства Великобритании.

Кроме того, удалось уничтожить два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.