ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 360 военнослужащих убитыми и ранеными;
- шесть танков;
- пять боевых машин пехоты;
- 20 автомобилей;
- зенитный ракетный комплекс «Стрела-10»;
- две гаубицы «Мста-Б»;
- два орудия Д-30;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
- три артиллерийские системы М777 производства США;
- гаубица FH70 производства Великобритании.
Кроме того, удалось уничтожить два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.