В Самарской области очевидцы сообщили, что несколько человек оказались под фурой

В городе Тольятти Самарской области местный жители опубликовали страшные кадры с места аварии. Сообщение появилось вечером в среду, 14 февраля 2024 года.
Судя по опубликованной информации в социальных сетях, авария случилась возле 16 КПП в Автограде. По словам очевидцев, фура сбила сразу несколько человек. На месте происшествия образовалась пробка. О состоянии потерпевших и причинах аварии пока неизвестно.
Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и в скором времени предоставят официальный комментарий.