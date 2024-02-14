В Самарской области очевидцы сообщили, что несколько человек оказались под фурой

Судя по опубликованной информации в социальных сетях, авария случилась возле 16 КПП в Автограде. По словам очевидцев, фура сбила сразу несколько человек. На месте происшествия образовалась пробка. О состоянии потерпевших и причинах аварии пока неизвестно.