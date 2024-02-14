ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ «Буковель» ВСУ

В ведомстве также сообщили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении и отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике трех штурмовых, одной танковой, пяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики (ДНР).