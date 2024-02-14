ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ «Буковель» ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, станция РЭБ “Буковель-AD”, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении и отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике трех штурмовых, одной танковой, пяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Кроме того, на донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили два пункта управления беспилотниками, четыре склада с боеприпасами, 41 единицу техники ВСУ и до 360 украинских военнослужащих.
Ранее в этот день в Министерстве обороны России сообщили, что Западная группировка ВС РФ на купянском направлении нанесла удар по тыловым позициям украинской армии из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате удара были уничтожены укрепления и склад боеприпасов ВСУ, уточнили в ведомстве.
10 февраля Минобороны РФ показало кадры, на которых запечатлен боевой вылет многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с, в ходе которого экипаж самолета уничтожил украинский ЗРК С-300. Уточнялось также, что данные разведки и объективного контроля подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.