Военные Эквадора и Колумбии задержали подводную лодку с несколькими тоннами наркотиков

«Во время проведения военной операции в сотрудничестве с ВМС Колумбии на нашей границе обнаружен аппарат полупогружного типа с четырьмя членами экипажа, которые, предположительно, перевозили несколько тонн запрещенных веществ», — говорится в сообщении.
По данным эквадорской газеты Primicias, аппарат обнаружили во время операции по спасению рыболовного судна и его команды, попавших в аварийную ситуацию. Указывается, что субмарина пересекала границу обеих стран и была задержана в колумбийских территориальных водах.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Эквадора пресекли отправку более чем тонны кокаина в Финляндию. Около 1 тыс. упаковок с запрещенным веществом было обнаружено в транспортном контейнере благодаря служебным собакам.
Контрабандисты часто используют территорию Эквадора для переброски наркотиков из Южной Америки в другие страны региона для последующей доставки в Европу и США.