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Военные Эквадора и Колумбии задержали подводную лодку с несколькими тоннами наркотиков

ГАВАНА, 14 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Эквадора совместно с Военно-морскими силами (ВМС) Колумбии задержали подводную лодку, используемую для перевозки наркотиков. Об этом сообщило военное ведомство Эквадора на странице в X (ранее Twitter).

«Во время проведения военной операции в сотрудничестве с ВМС Колумбии на нашей границе обнаружен аппарат полупогружного типа с четырьмя членами экипажа, которые, предположительно, перевозили несколько тонн запрещенных веществ», — говорится в сообщении.

По данным эквадорской газеты Primicias, аппарат обнаружили во время операции по спасению рыболовного судна и его команды, попавших в аварийную ситуацию. Указывается, что субмарина пересекала границу обеих стран и была задержана в колумбийских территориальных водах.

ВМС Колумбии в январе задержали первую в 2024 году подводную лодку, на борту которой было обнаружено 800 килограммов кокаина.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Эквадора пресекли отправку более чем тонны кокаина в Финляндию. Около 1 тыс. упаковок с запрещенным веществом было обнаружено в транспортном контейнере благодаря служебным собакам.

Контрабандисты часто используют территорию Эквадора для переброски наркотиков из Южной Америки в другие страны региона для последующей доставки в Европу и США.