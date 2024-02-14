МВД обратилось к водителям и пешеходам

cоблюдение ограничений скорости;внимательность к пешеходам и другим участникам движения, особенно детям и пожилым людям;использование поворотников для предупреждения о своих действиях на дороге;поддержание безопасной дистанции для избежания опасных ситуаций. «Совместными усилиями мы можем сделать наши дороги безопасными. Каждая жизнь имеет огромное значение и ваш ответственный подход может спасти чью-то жизнь. Будьте заботливыми и ответственными на дорогах! Соблюдайте правила дорожного движения и делайте все возможное для безопасного передвижения», — добавили в МВД.