Смертельное ДТП произошло на трассе Сланцы — Кингисепп — Краколье в Ленобласти

Как сообщили 14 февраля в региональном ГУ МВД, информация о тяжелом ДТП поступила в 09:30. На 231-м км автодороги Сланцы — Кингисепп — Краколье 39-летний водитель «Лада Ларгус» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Duster.



В результате ДТП водитель «Ларгуса» погиб на месте, 52-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.



Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельной аварии с автофургоном, которая произошла в Кировском районе Ленобласти.