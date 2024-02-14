Суд отказал экс-депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте

Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но «сослался на незнание закона». Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.