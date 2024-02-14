Суд отказал экс-депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте

«Постановление Кунцевского суда Москвы отменить, ходатайство адвоката и осужденного Рашкина возвратить заявителю», — огласила решение судья. Мосгорсуд счел, что политик неверно составил свое ходатайство об УДО, с которым обращался в Кунцевский райсуд, а потому решение нижестоящей инстанции подлежало отмене.
Неизвестно, будут ли бывший депутат и его адвокат снова обращаться в суд с ходатайством. Двухлетний испытательный срок Рашкина, получившего три года условно, истекает в мае.
Рашкин лично присутствовал в суде на рассмотрении апелляционной жалобы. В ней он просил учесть доводы о его исправлении, заявив, что «отказался от того вида деятельности, за который был осужден». «Я до сих пор делаю шаги, чтобы компенсировать ущерб, который я нанес», — добавил Рашкин.
Как следует из текста решения Кунцевского райсуда, которое есть в распоряжении РИА Новости, в ноябре Рашкин обратился с ходатайством об УДО, «указывая на то, что в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, перечислил на счет комитета денежные средства, что суммарно превышает многократно размер ущерба, чем ему было вменено, также возместил процессуальные расходы», говорится в тексте. При этом сумма выплат экс-депутатом не названа.
Как утверждала защита, Рашкин «вел себя безупречно, не совершал административных правонарушений и преступлений, оружие сдал на реализацию, положительно характеризуется».
Кунцевский райсуд не удовлетворил требование Рашкина об УДО, отметив, что наказание ему назначили условно, таким образом, «вывод о том, что осужденный исправился в полном объеме и доказал это своим безупречным поведением, то есть указанные цели уголовного наказания в отношении Рашкина В. Ф. достигнуты, преждевременен». В инстанции также пояснили, что «законопослушный образ жизни Рашкина, на который, в частности, он ссылается, является нормой поведения для всех граждан».
Калининский районный суд Саратовской области в апреле 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но «сослался на незнание закона». Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
В сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы, который с него сняли после вступления приговора в законную силу.