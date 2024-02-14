Пассажирка услышала чужой разговор и задержала на 4 часа рейс Сочи — Красноярск

Бдительная пассажирка самолета уже после приглашения на посадку рассказала бортпроводникам и командиру воздушного судна, что услышала очень подозрительный разговор мужчин. По ее словам, один из них сказал: «Сейчас мы посмотрим, как все пассажиры взлетят на воздух».