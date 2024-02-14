Пассажирка услышала чужой разговор и задержала на 4 часа рейс Сочи — Красноярск

Авиарейс по маршруту Сочи — Красноярск задержали в аэропорту курорта на четыре часа. Это произошло из-за сообщения о возможной опасности, которое оказалось ложным.
Бдительная пассажирка самолета уже после приглашения на посадку рассказала бортпроводникам и командиру воздушного судна, что услышала очень подозрительный разговор мужчин. По ее словам, один из них сказал: «Сейчас мы посмотрим, как все пассажиры взлетят на воздух».
Службы аэропорта Сочи оперативно приступили к выполнению плана ЧС. Мужчин, которые участвовали в разговоре, сняли с рейса.
«Борт, багаж, почту и груз повторно досмотрели. Было проведено обследование здания аэропорта, перрона и привокзальной площади. Ничего подозрительного не обнаружили», — сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
В итоге борт задержали в воздушной гавани курорта на четыре часа. Вылет был запланирован на 21:50 13 февраля, фактически же самолет отправился в Красноярск в 1:51 14 февраля.