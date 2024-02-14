Экс-главу Ленинского района будут судить за гибель парня в колодце

Экс-главу Ленинского района Нижнего Новгорода и его заместителя будут судить за гибель 18-летнего парня в канализационном колодце. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, несчастный случай произошел в декабре 2022 года. 18-летний студент возвращался домой и провалился в открытый канализационный колодец с водой. Парень не смог выбраться самостоятельно и погиб. Колодец находился на улице Суздальской, в районе Мызинского моста.
Следствие обвиняет бывшего главу Ленинского района и его заместителя в халатности, ведь именно они допустили нахождение колодца в не безопасном состоянии для жителей. Известно, что колодец не был закрыт специальным люком, а рядом с ним не было никаких ограничений.
На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд.