Экс-главу Ленинского района будут судить за гибель парня в колодце

Следствие обвиняет бывшего главу Ленинского района и его заместителя в халатности, ведь именно они допустили нахождение колодца в не безопасном состоянии для жителей. Известно, что колодец не был закрыт специальным люком, а рядом с ним не было никаких ограничений.