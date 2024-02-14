В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе

САМАРА, 14 фев — РИА Новости. Грузовик МАЗ сбил в Тольятти четырех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, они доставлены в больницу, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области.
«Сегодня, 14 февраля, примерно в 15 часов (14.00 мск), на улице Борковской в районе дома 58 произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, а также проводят иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП.