В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе

«Сегодня, 14 февраля, примерно в 15 часов (14.00 мск), на улице Борковской в районе дома 58 произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.