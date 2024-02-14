Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Житель Молдовы убил жену за то, что она вернулась домой выпившей

Подозреваемый признал свою вину и был задержан на 72 часа.

Убийство произошло 13 февраля в селе Филипень Леовского района.

По данным источников pulsmedia.md, 55-летняя женщина гостила у соседки, они употребляли спиртные напитки. По возвращении домой между ней и её 57-летним супругом вспыхнула ссора. Женщина начала бить мужа руками по лицу. Мужчина пытался успокоить её, но у него не получилось, поэтому он схватил кухонный нож, который лежал под рукой, и нанёс им удар. Затем он пошёл к соседям и рассказал о случившемся.

Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли реанимировать женщину. Подозреваемого задержали на 72 часа. Он — ветеран войны в Афганистане, признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.