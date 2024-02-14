Житель Молдовы убил жену за то, что она вернулась домой выпившей

По данным источников pulsmedia.md, 55-летняя женщина гостила у соседки, они употребляли спиртные напитки. По возвращении домой между ней и её 57-летним супругом вспыхнула ссора. Женщина начала бить мужа руками по лицу. Мужчина пытался успокоить её, но у него не получилось, поэтому он схватил кухонный нож, который лежал под рукой, и нанёс им удар. Затем он пошёл к соседям и рассказал о случившемся.