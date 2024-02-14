Уровень воды на многих реках Беларуси превысил опасную отметку

Уровни воды уже превысили опасные отметки также на Припяти у города Петриков, ее притоках реках Птичь у д. Першая Слободка, Случь у аг. Ленин и Цна у аг. Дятловичи. Уровни воды близки к опасным отметкам на Немане у г. Столбцы, его притоке реке Щара у г. Слоним.