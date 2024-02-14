Уровень воды на многих реках Беларуси превысил опасную отметку

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Штормовое гидрологическое предупреждение объявили белорусские синоптики — на Припяти у деревни Черничи (Житковичский район Гомельской области) уровень воды превысил опасную высокую отметку, отмечается затопление прибрежных территорий.
Кроме того, в Белгидромете сообщили, что в ближайшие дни на притоке Припяти реке Уборть у деревни Краснобережье (Лельчицкий район Гомельской области) уровень воды превысит опасную высокую отметку, также не исключены затопления прибрежных территорий.
«Вскрылись Вилия у д. М. Свирянки и Березина у г. Борисов, очистились от ледяных образований отдельные притоки Вилии».
Там отмечается, что на большинстве рек республики наблюдаются колебания уровней воды, в бассейнах Западного Буга, Березины и Припяти преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1−15 см за сутки. В основном вода находится на пойме.
Уровни воды уже превысили опасные отметки также на Припяти у города Петриков, ее притоках реках Птичь у д. Першая Слободка, Случь у аг. Ленин и Цна у аг. Дятловичи. Уровни воды близки к опасным отметкам на Немане у г. Столбцы, его притоке реке Щара у г. Слоним.
В Белгидромете со ссылкой на МЧС сообщили, что затопления прибрежных территорий наблюдаются в большинстве районов Гомельской области, отдельных районах Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
На реках бассейнов Западного Буга, Березины и Припяти сохранится рост уровней воды, на остальных реках страны будет преобладать его спад, проинформировали гидросинопитки.
По их словам, ледостав на сегодня отмечается на Днепре, Соже, большем протяжении Западной Двины и Березины. Однако, предупредили в ведомстве, в ледяном покрове увеличиваются пространства с открытой водной поверхностью, повсеместно наблюдается вода на льду.
«На водохранилищах Чигиринское, Заславское, Вилейское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Нарочь, Лукомское, Дривяты и Червоное отмечается ледяной покров, местами появились закраины и вода на льду, передвигаться по льду опасно», — сказано в сообщении.