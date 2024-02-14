СК завел дело в отношении «кадрового резерва» Тихановской и Латушко

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении участников экстремистского формирования «Кадровый резерв для новой Беларуси», сообщает Следственный комитет.
В ведомстве отметили, что это касается и тех участников, которые находятся в Беларуси. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 361−1 УК Беларуси, предусматривающей до шести лет лишения свободы.
«К установленным участникам, находящимся за пределами Республики Беларусь, будет применена процедура специального производства».
В сообщении СК подчеркивается, что следователи и сотрудники КГБ слушали «секретные» онлайн-лекции этого экстремистского проекта с самого начала — с 1 апреля 2023 года. Так и были выявлены участники, находящиеся в республике.
По данным комитета, «Кадровый резерв для новой Беларуси» был придуман для создания экстремистского подполья. Одна из его задач — формирование круга лиц, которые могли бы прийти на руководящие государственные должности при смене власти. Также проект в теории предполагает вооруженное вторжение в республику и массовые люстрации.
Следственный комитет обещает озвучить подробности этого уголовного дела позже по одному из телеканалов.