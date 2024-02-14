СК завел дело в отношении «кадрового резерва» Тихановской и Латушко

По данным комитета, «Кадровый резерв для новой Беларуси» был придуман для создания экстремистского подполья. Одна из его задач — формирование круга лиц, которые могли бы прийти на руководящие государственные должности при смене власти. Также проект в теории предполагает вооруженное вторжение в республику и массовые люстрации.