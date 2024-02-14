Несовершеннолетняя за рулем авто сбила подростка в Мангистауской области

«21 декабря 2023 года несовершеннолетняя Д. — дочь гражданки Р., без разрешения водила автомобиль Hyundai Elantra, принадлежащий ее отцу. Однако, не справившись с управлением автомобиля, совершила наезд на подростка. В судебном заседании Р. признала вину, подтвердила, что ее дочь водила автомобиль без разрешения, раскаялась и заверила что в дальнейшем уделит должное внимание воспитанию дочери», — говорится в сообщении суда.