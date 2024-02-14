Суд заочно арестовал экс-адвоката Новикова по обвинению в фейках об армии РФ

Президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования ВС России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан, должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы. Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.