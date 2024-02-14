Суд заочно арестовал экс-адвоката Новикова по обвинению в фейках об армии РФ

«Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (“Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации”) сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с его фактического задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.
9 октября прошлого года в отношении Новикова было возбуждено уголовное дело о государственной измене. После начала спецоперации России на Украине в 2022 году обвиняемый добровольно уехал из РФ и вступил в ряды теробороны Украины. Сообщалось, что он прошел военную подготовку и теперь занимается пропагандой и участвует в боевых действиях.
Ранее, 30 ноября 2022 года, МВД России объявило Новикова в розыск. Тогда статья, по которой разыскивался бывший адвокат, не уточнялась.
За несколько дней до этого, 25 ноября, Министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физлиц-иноагентов. Тогда сообщалось, что во время своей работы Новиков защищал интересы украинской летчицы Надежды Савченко, а также экс-президента Украины Петра Порошенко.
Президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования ВС России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан, должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы. Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.