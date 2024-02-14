Из-за непогоды закрыты автодороги в 13 областях Казахстана

Сообщается, что на автодорогах задействовано 332 единиц техники и 412 человек. Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько дней, с 15 по 17 февраля, в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов.