Из-за непогоды закрыты автодороги в 13 областях Казахстана

Как сообщает пресс-служба «КазАвтоЖол» в Telegram-канале, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участках автодорог республиканского значения в 13 областях.
- Область Абай — 7 участков (825 км);
- Актюбинская область — 2 участка (405 км);
- Алматинская область — 1 участок (84 км);
- Восточно-Казахстанская область — 7 участков (511 км);
- Жамбылская область — 1 участок (450 км);
- Область Жетiсу — 1 участок (100 км);
- Карагандинская область — 1 участок (48 км);
- Костанайская область — 1 участка (83 км);
- Кызылординская область — 1 участка (815 км);
- Павлодарская область — 2 участка (423 км);
- Северо-Казахстанская область — 3 участка (316 км);
- Туркестанская область — 2 участка (283 км);
- Область Улытау- 2 участка (438 км).
Сообщается, что на автодорогах задействовано 332 единиц техники и 412 человек. Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько дней, с 15 по 17 февраля, в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов.
Мы также писали, что казахстанцев просят не выезжать на трассу «Самара-Шымкент» в Актюбинской области. Там из-за непогоды дорожники не успевают вычищать трассы, в связи с чем наблюдается скопление большегрузов.
Как вести при сильном морозе и в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.
«В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук», — говорится в сообщении спасателей.
Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути.
В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие — автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны; автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. Впоследствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода;
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
«Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз», — предупреждают спасатели.