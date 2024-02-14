На СВО погиб экс-председатель районного суда Ярославской области

«Юрий Семенович заключил контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции, 7 февраля погиб в результате выполнения специальных (боевых) задач», — говорится в сообщении суда.
Аканееву было 62 года, он родился в городе Пошехонье Ярославской области. Срочную службу провел в Афганистане, был награжден медалями «За отличие в охране государственной границы СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и «70 лет Вооруженных сил СССР». Служил в Чечне в должности коменданта Октябрьского района в городе Грозный. 13 лет прослужил в правоохранительных органах, с 2001 года был судьей Даниловского суда, с 2014 года — возглавлял его.
«Судейское сообщество Ярославской области глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой. Юрий Семенович навсегда останется в нашей памяти примером доблестного служения Родине, профессионализма и мужественности. Он был доброжелательным, открытым и чутким человеком, оставил неизгладимый след в наших сердцах», — говорится в сообщении ярославского облсуда.
Алла Чижова