На СВО погиб экс-председатель районного суда Ярославской области

Аканееву было 62 года, он родился в городе Пошехонье Ярославской области. Срочную службу провел в Афганистане, был награжден медалями «За отличие в охране государственной границы СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и «70 лет Вооруженных сил СССР». Служил в Чечне в должности коменданта Октябрьского района в городе Грозный. 13 лет прослужил в правоохранительных органах, с 2001 года был судьей Даниловского суда, с 2014 года — возглавлял его.