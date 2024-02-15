В Волгоградской области рейсовый автобус попал в ДТП из-за сильного гололеда

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в Единой дежурно-диспетчерской службе Даниловского района, утром 14 февраля рейсовый автобус Москва — Камышин попал в ДТП из-за сильного гололеда, образовавшегося на трассе.
Во время поездки водитель автобуса решил остановиться из-за невозможности продолжать движение по скользкой дороге. Так как до Камышина было недалеко, пассажиры разъехались домой на попутных машинах.
Тем временем к остановившемуся автобусу подъехал КамАЗ с песком. Однако из-за того, что дорога была покрыта льдом, водитель грузовика не справился с управлением и задел автобус.
В результате инцидента никто не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали ДТП, после чего автобус самостоятельно отправился дальше до Камышина.