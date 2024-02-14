14 февраля , ТАСС , События

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре человека устроили перестрелку в ходе дорожного конфликта на улице Плющиха в центре Москвы, в результате три человека пострадали, один доставлен в отдел полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.