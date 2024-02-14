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В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре человека устроили перестрелку в ходе дорожного конфликта на улице Плющиха в центре Москвы, в результате три человека пострадали, один доставлен в отдел полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 21:00 в районе дома 11А по улице Плющиха при оформлении ДТП с незначительными механическими повреждениями между четырьмя гражданами произошел конфликт. В результате инцидента обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что сотрудники ГИБДД в настоящее время установили личности всех участников конфликта. «Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», — добавили в главке.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи столичного СК проводят проверку.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Следователями столичного СК выясняются все обстоятельства произошедшего, осматриваются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

В столичной прокуратуре добавили, что контролируют ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили о трех пострадавших в ходе стрельбы.

В новость были внесены изменения (22:43 мск, 23:01 мск) — добавлена информация о пострадавших; меняется источник информации.