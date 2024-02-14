В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

«Сегодня около 21:00 в районе дома 11А по улице Плющиха при оформлении ДТП с незначительными механическими повреждениями между четырьмя гражданами произошел конфликт. В результате инцидента обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следователи столичного СК проводят проверку.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Следователями столичного СК выясняются все обстоятельства произошедшего, осматриваются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
В столичной прокуратуре добавили, что контролируют ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.
Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили о трех пострадавших в ходе стрельбы.
В новость были внесены изменения (22:43 мск, 23:01 мск) — добавлена информация о пострадавших; меняется источник информации.